Происшествия
BDSM отдыхает: жительница Урала превратила отпуск в Крыму в настоящий триллер
фото © Новый день
Жительница Урала превратила свой отдых в Крыму в настоящий триллер.
Челябинка приехала в Ялту и решила устроить эротическую вечеринку. Партнера нашла в местном паблике знакомств. Свидание превратилось в кошмар.
Кавалер пришел под кайфом и «после акта любви достал неожиданные секс-игрушки: веревку и скотч», – пишет telegram-канал «Mash на волне».
Новый знакомый привязал челябинку с стулу, угрозами выбил из нее пароль от мобильного банка, перевел себе 1 тысячу 700 рублей и ушел за новой дозой. Пока он ходил, девушка умудрилась развязаться, но сбежать не успела – парень вернулся. Началась драка. Челябинска пыталась защищаться ножом, кавалер пообещал заявить в полицию о покушении на убийство и потребовал за молчание 300 тысяч рублей.
Дама откупилась, но через некоторое время шантажист объявился снова и потребовал 100 тысяч. К этому времени отпускной дурман уже выветрился из головы туристки, и она начала мыслить трезво: когда любовник-злодей пришел за деньгами, его «приняли» сотрудники полиции.
В тексте использованы материалы: Новый день
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