Жительница Крыма нашла в хлебе отраву

Жительница Симферополя купила хлеб с «сюрпризом» в одном из торговых центров столицы: в нем она обнаружила «карандаш» от тараканов, пишет «Вести Крым».

«Вот такой хлеб купили, с карандашом от тараканов», - написала она в соцсетях.

Следует отметить, что крымчане иногда находят в хлебе стекло, зубы и части тела крыс. В Роспретбнадзоре призвали, в случае обнаружения посторонних предметов, писать жалобу на имя руководителя магазина в управление Роспотребнадзора.

Начальник отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора Елена Лысенкова заявила «КП – Крым», что подобные жалобы в Крыму уже были. Чаще всего крымчане жаловались именно на тараканов в хлебобулочных изделиях.

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