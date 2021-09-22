Здание Совмина Крыма перекрасили из голубого в зеленый

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Зданию Совета министров Крыма вернули исторический вид. Во время ремонтных работ нижнюю часть фасада перекрасили с голубого в зеленый цвет.

«При проведении работ постарались воссоздать исторический облик, и он теперь близок к историческому», – рассказал ответственный за осуществление авторского надзора по проекту Нариман Ислямов.

Изначально нижняя часть здания была зеленой. Голубым фасад стал во время одного из ремонтов в украинские годы. Нынешняя реставрация предусматривает окраску стен первого этажа зеленым цветом оттенка «малахит», три верхних этажа облицованы блоком инкерманского камня без покраски. В настоящее время строители уже выполнили больше половины запланированных работ.

Проект также предполагает реставрацию каменных порталов, перекладку и дополнение ступеней входных крылец, реставрацию сохранившихся декоративных элементов и восстановление утраченных, замену поздних оконных и дверных блоков и реставрацию сохранившихся дверных блоков, замену водосточной системы всего здания.

В феврале 2021 года подрядчиком строительно-монтажных работ была определена компания «РемМастер». Цена контракта составляет 33,6 млн рублей. Подрядчик приступил к ремонту фасада здания крымского правительства в центре Симферополя в начале марта. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Дом Советов в центре Симферополя начали строить в 1956 году, раньше на этом месте был рынок. 2 сентября 1960 года здание ввели в эксплуатацию. Герб Крыма над главным фасадом появился в 1992 году. Масштабные ремонты проводились в здании в 2010 и в 2017 годах. В 2018 году на фасаде была установлена подсветка. А в 2020 году власти искали подрядчика для ремонта большого зала в здании за 8,2 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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