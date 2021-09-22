В Ялте за три года обещают построить более 30 базовых станций сотовой связи

Все базовые станции в Ялте уже обновлены до стандартов LTE, к курортному сезону были введены новые объекты связи.

Но в силу сложного рельефа и чрезвычайно большого трафика могут возникать так называемые «дыры в покрытии», перегрузка действующих сетей. Особенно остро это ощущается в пик курортного сезона, написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, в ближайшие три года в планах обновить действующее оборудование и возвести еще более 30 новых базовых станций в Большой Ялте.

«Прошу ялтинцев откликнуться и рассказать о районах, где качество связи необходимо улучшить – там, где живете, работаете или часто бываете. Берем адреса на карандаш и совместно с телеком-компаниями определяем приоритеты в модернизации мобильной сетей», — подчеркнула Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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