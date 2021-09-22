В Ялте упавшее дерево раздавило сразу несколько машин

Ночью в Ялте на улице Игнатенко рухнуло дерево, придавив сразу несколько припаркованных автомобилей.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, сейчас проезд с улицы Свердлова на Игнатенко перекрыт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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