Власть
В Симферополе установят 45 новых остановочных павильонов
В следующем году на территории Симферополя планируется установка 45 новых павильонов на остановках общественного транспорта.
Об этом говорится в ответе администрации Симферополя в официальной группе в «ВК».
«Департаментом городского хозяйства на 2022 год запланированы средства на приобретение и установку 45 остановочных павильонов на территории городского округа. Места установки будут определяться в процессе выделения средств и приобретения оборудования», - указано в сообщении.
В свою очередь горожане уже просят разместить павильоны на трассе возле Аграрного и на ул. Станционной.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе на несколько дней перекроют проспект Победы. В крымской столице временно ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы.
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