В Симферополе установят 45 новых остановочных павильонов

В следующем году на территории Симферополя планируется установка 45 новых павильонов на остановках общественного транспорта.

Об этом говорится в ответе администрации Симферополя в официальной группе в «ВК».

«Департаментом городского хозяйства на 2022 год запланированы средства на приобретение и установку 45 остановочных павильонов на территории городского округа. Места установки будут определяться в процессе выделения средств и приобретения оборудования», - указано в сообщении.

В свою очередь горожане уже просят разместить павильоны на трассе возле Аграрного и на ул. Станционной.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе на несколько дней перекроют проспект Победы. В крымской столице временно ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы.

В Крыму установят 125 быстрых зарядных станций. Концерн радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех провел в Крыму презентацию разработок для электрозарядной инфраструктуры. Только в этом году в республике требуется установка не менее 125 быстрых зарядных станций.

Махачкалу и Крым с конца сентября свяжет новый авиарейс. Между Дагестаном и Крымом с 23 сентября откроется прямой авиарейс, сообщает пресс-служба аэропорта Махачкалы.

В Херсонской ОГА сообщили о планах запуска автобусов с КПВВ «Чонгар» в областные центры Украины. Херсонская облгосадминистрация планирует организовать на КПВВ «Чонгар», расположенное на границе Крыма с Украиной, автобусную станцию, с которой будут отправляться автобусные маршруты в несколько областных центров Украины.