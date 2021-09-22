В Симферополе пройдет слет коллекционеров

В воскресенье, 26 сентября, в Симферополе состоится крымский слет коллекционеров.

Мероприятие пройдет в актовом зале кондитерской фабрики.

Посетители смогут увидеть предметы антиквариата, уникальные старинные и современные монеты и банкноты различных стран мира, редкие марки и открытки, картины крымских художников. Также будут представлены изделия местных ремесленников ручной работы.

Организаторы мероприятия — ассоциация «Крымский клуб коллекционеров» и территория творчества ART-BUZ. Выставку можно будет посетить с 08:00 и до 14:00. Вход свободный.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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