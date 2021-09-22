В Симферополе ожидаются отключения воды 23-26 сентября: адреса

фото © Новости Крыма

Ограничения водоснабжения связаны с переключением абонентом на новые трубопроводы, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

С 22:00 23 сентября до 6:00 24 сентября не будет воды адресам:

ул. Совхозная, ул. В. Роик, ул. А. Домбровского, ул. К. Симонова, ул. Бородина, ЖК «Клевер», ул. Луговая (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

С 22:00 23 сентября до 6:00 24 сентября не будет воды по адресам:

ул. Кечкеметская (от ул. Арабатской до ресторана «Ковчег»), ул. Волочаевская, Хабаровская, С. Лазо, Панфиловцев, Алтайская, Каширина, Судакская, Добросмыслова, а также прилегающие улицы и переулки.

С 00:00 до 5:00 24 сентября, с 00:00 до 5:00 25 сентября, с 00:00 до 5:00 26 сентября не будет воды по адресам:

ул. Аральская, ул. Залесская, ул. 1 Конной армии 60 лет Октября, ул. Гавена, ул. Миллера, ул. Гражданская, ул. Зенитная, ул. Сочинская, ул. Толбухина, пер. Русский, ул. Русская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Тополевая, ул. Мускатная, ул. Санитарная, ул. Голубиная, ул. Бастионная, ул. Соколиная, ул. Залесская, ул. Баррикадная, ул. Красных Зорь, ул. Шевченко, ул. Дружбы, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Целинная, а также прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе возобновилось строительство КОС «Южные». В Севастополе возобновили строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) «Южные», сообщил директор департамента капитального строительства города Илларион Гапицонов.

Здание Дома художника в центре Симферополя передадут минкульту Крыма. Здание Дома художника, расположенное в самом центре Симферополя, будет передано в ведение министерства культуры Республики Крым.

Салгир может спасти Крым от опреснителей. Метод опреснения морской воды для нужд полуострова ученые считают поспешным и неоправданным из-за угрозы повышения солености морской воды.

На Мекензиевых горах в Севастополе люди готовятся замерзать зимой. Люди в поселке Мекензиевы горы под Севастополем с опаской ждут надвигающейся зимы.