Водный кризис
Развитие сюжета: Салгир может спасти Крым от опреснителей ● Воды в питающих Симферополь водохранилищах хватит на два года ● В трех городах Крыма отключения воды: кто попал в «безводную» зону ● В Ялте все же будут строить опреснительную станцию ● Опреснительную станцию для Симферополя строить не будут
В Симферополе ожидаются отключения воды 23-26 сентября: адреса
фото © Новости Крыма
Ограничения водоснабжения связаны с переключением абонентом на новые трубопроводы, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
С 22:00 23 сентября до 6:00 24 сентября не будет воды адресам:
ул. Совхозная, ул. В. Роик, ул. А. Домбровского, ул. К. Симонова, ул. Бородина, ЖК «Клевер», ул. Луговая (частично), а также прилегающие улицы и переулки.
С 22:00 23 сентября до 6:00 24 сентября не будет воды по адресам:
ул. Кечкеметская (от ул. Арабатской до ресторана «Ковчег»), ул. Волочаевская, Хабаровская, С. Лазо, Панфиловцев, Алтайская, Каширина, Судакская, Добросмыслова, а также прилегающие улицы и переулки.
С 00:00 до 5:00 24 сентября, с 00:00 до 5:00 25 сентября, с 00:00 до 5:00 26 сентября не будет воды по адресам:
ул. Аральская, ул. Залесская, ул. 1 Конной армии 60 лет Октября, ул. Гавена, ул. Миллера, ул. Гражданская, ул. Зенитная, ул. Сочинская, ул. Толбухина, пер. Русский, ул. Русская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Тополевая, ул. Мускатная, ул. Санитарная, ул. Голубиная, ул. Бастионная, ул. Соколиная, ул. Залесская, ул. Баррикадная, ул. Красных Зорь, ул. Шевченко, ул. Дружбы, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Целинная, а также прилегающие улицы и переулки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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