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Власть

В Симферополе на несколько дней перекроют проспект Победы

В Симферополе на несколько дней перекроют проспект Победы

фото © Новости Крыма

В крымской столице временно ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На участках от пл. Куйбышева до ул. Лермонтова и от пл. Куйбышева до ул. Грибоедова будут проводить ремонт дороги.

Движение транспорта ограничат на период с 23:00  24 сентября до 06:00  26 сентября на участке от пл. Куйбышева до ул. Лермонтова и с 23:00  27 сентября до 06:00 часов 29 сентября на участке от пл. Куйбышева до ул. Грибоедова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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