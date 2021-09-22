В Симферополе на несколько дней перекроют проспект Победы

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В крымской столице временно ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На участках от пл. Куйбышева до ул. Лермонтова и от пл. Куйбышева до ул. Грибоедова будут проводить ремонт дороги.

Движение транспорта ограничат на период с 23:00 24 сентября до 06:00 26 сентября на участке от пл. Куйбышева до ул. Лермонтова и с 23:00 27 сентября до 06:00 часов 29 сентября на участке от пл. Куйбышева до ул. Грибоедова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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