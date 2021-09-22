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Власть

В Крыму выделят больше миллиарда рублей на поддержку приемных семей

11:22 среда, 22 сентября 2021

Более 1,1 миллиарда рублей поддержки получат в Крыму приемные родители, средства будут выделены из регионального бюджета.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте крымского правительства. Средства, согласно документу, будут распределены между 11 городскими округами и 14 районами.

Самые большие субвенции среди городов получат Симферополь, Евпатория и Феодосия – 113,6 миллиона, 105,8 миллиона и 63 миллиона рублей соответственно. Среди районов самые большие транши предназначены Симферопольскому (95,6 миллиона рублей), Раздольненскому (91,8 миллиона рублей) и Сакскому (72,1 миллиона рублей). Средства, выделенные на ежемесячную выплату, причитаются приемным родителям за 2021 год, уточняется в документе.

Как ранее сообщалось, бывшую сотрудницу администрации Черноморского района будут судить за халатность при предоставлении жилья девушке-сироте.

По информации следствия, для сироты закупили квартиру, в которой частично не было отопления, газовое оборудование было установлено с нарушениями, а канализация оказалась неисправной.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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