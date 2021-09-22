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Коронавирус в Крыму

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

10:08 среда, 22 сентября 2021
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

фото © Новости Крыма

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.

 Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 227 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 76518 случаев новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 75028 случаев  при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.Всего обследовали 4450 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

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