Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● COVID в Севастополе бьет по детям и старикам: суточный показатель растет ● Четвертую волну коронавируса ждут в Крыму ● В Крыму резкий рост новых заражений ● Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 227 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 76518 случаев новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 75028 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.Всего обследовали 4450 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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