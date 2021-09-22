В Крыму не работают банкоматы и терминалы: массовый сбой

Крупнейший крымский банк РНКБ предупредил о возможных ограничениях в работе своих сервисов 22 сентября.

Как сообщили в пресс-службе РНКБ, речь идет о работе банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения.

«Наши специалисты делают все возможное, чтобы урегулировать данную проблему в кратчайшие сроки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сказали в РНКБ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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