Бизнес
В Крыму не работают банкоматы и терминалы: массовый сбой
Крупнейший крымский банк РНКБ предупредил о возможных ограничениях в работе своих сервисов 22 сентября.
Как сообщили в пресс-службе РНКБ, речь идет о работе банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения.
«Наши специалисты делают все возможное, чтобы урегулировать данную проблему в кратчайшие сроки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сказали в РНКБ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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