В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием

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Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.

Документ с соответствующим решением о выбытии имущества из казны опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Речь идет о земельном участке в пгт Приморском площадью почти 7 тысяч квадратных метров с расположенным на нем объектом незавершенного строительства площадью 166 квадратных метров.

Готовность строения составляет 40%. Из данных публичной кадастровой карты следует, что участок располагается на берегу озера Кучук-Аджиголь. Недострой называется спальным корпусом, а участок, на котором он находится, отведен под туристическое обслуживание. Кадастровая стоимость земли более 40,1 миллиона рублей.

Согласно информации единой электронной торговой площадки и данным, опубликованным на сайте Минимущества республики, земельный участок с недостроенным спальным корпусом был продан на электронном аукционе в июне 2021 года. Стоимость лота составила 4,49 миллиона рублей. Победителем аукциона стал некто Крючков Алексей Владимирович. Недострой, как следует из описания лота, первоначально проектировался как лечебный корпус профилактория, строительство велось в 1986-1991 годах, но с тех пор строительных работ на участке не велось. Земля также не имеет охранного статуса, территория не ограждена и не охраняется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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