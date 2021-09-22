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Власть

В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием

09:11 среда, 22 сентября 2021
В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием

фото © Новости Крыма

Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.

Документ с соответствующим решением о выбытии имущества из казны опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Речь идет о земельном участке в пгт Приморском площадью почти 7 тысяч квадратных метров с расположенным на нем объектом незавершенного строительства площадью 166 квадратных метров.

Готовность строения составляет 40%. Из данных публичной кадастровой карты следует, что участок располагается на берегу озера Кучук-Аджиголь. Недострой называется спальным корпусом, а участок, на котором он находится, отведен под туристическое обслуживание. Кадастровая стоимость земли более 40,1 миллиона рублей.

Согласно информации единой электронной торговой площадки и данным, опубликованным на сайте Минимущества республики, земельный участок с недостроенным спальным корпусом был продан на электронном аукционе в июне 2021 года. Стоимость лота составила 4,49 миллиона рублей. Победителем аукциона стал некто Крючков Алексей Владимирович. Недострой, как следует из описания лота, первоначально проектировался как лечебный корпус профилактория, строительство велось в 1986-1991 годах, но с тех пор строительных работ на участке не велось. Земля также не имеет охранного статуса, территория не ограждена и не охраняется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе до конца года пообещали бесплатно раздать 135 земельных участков. В Севастополе впервые с момента вступления в силу регионального закона, позволяющего бесплатно выделять участки под застройку определенным категориям граждан, земли в собственность получат все очередники – 135 человек.

Крымчане с правом бессрочного пользования землей смогут ее выкупить. Жители Крыма, имеющие право бессрочного пользования земельным участком сельхозназначения, приобретенное до марта 2014 года, смогут оформить землю в аренду или собственность за плату.

В деле о 50 гектарах у моря в Балаклаве поставлена точка. 50 гектаров земли в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Караньский», ранее бывшие в аренде у ООО «Редан-групп», окончательно вернулись в собственность Севастополя.

У покупателя отобрали полсотни участков на Южном берегу Крыма стоимостью 500 млн рублей. Севастопольский департамент по имущественным и земельным отношениям в течение года вел судебные разбирательства с гражданином относительно принадлежности полусотни земельных участков на Южном берегу Крыма, которые тот ранее купил у двух частных лиц.

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