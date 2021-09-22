Происшествия
Троих крымчан будут судить за похищение коммерсанта
фото © Новости Крыма
Завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей полуострова, обвиняемых в похищении человека с угрозой применения насилия.
Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, трое мужчин познакомились с коммерсантом из Симферополя и впоследствии решили его похитить с целью получения выкупа от родственников.
«Роли в преступной группе были четко распределены. На протяжении длительного времени подельники изучали образ жизни жертвы, маршруты его передвижения, вели наблюдение за местом жительства. Для реализации преступного плана сообщники приискали газобаллонный пневматический пистолет, наручники, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ», – рассказали в пресс-службе.
В апреле этого года злоумышленники осуществили задуманное, когда бизнесмен находился в Севастополе. Подельники незаконно схватили его, насильно усадили в машину, приставив к боку заложника пистолет. Однако по дороге в Симферополь их блокировали и задержали сотрудники МВД при силовой поддержке севастопольского спецподразделения СОБР Росгвардии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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