Происшествия
Сторож украл у отдыхающего в Ялте барсетку с 300 тысячами рублей
В полицию Ялты обратился мужчина с заявлением о том, что у постояльца одного из местных отелей похитили барсетку с документами и крупной суммой денег.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Правоохранители задержали 23-летнего парня, который подрабатывает сторожем на одном из предприятий, расположенном вблизи отеля, где проживает потерпевший.«Приезжий мужчина оставил свою барсетку на проходной у поста охраны. В этот момент подозреваемый, убедившись в отсутствии свидетелей, воспользовался моментом и похитил чужое имущество», — рассказали в МВД.
Молодой человек не успел потратить украденные 300 тысяч рублей, его задержали стражи порядка. Злоумышленник написал явку с повинной.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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