Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +11
море +22

Происшествия

Смертельное ДТП: в Крыму иномарка влетела в экскаватор

21:21 среда, 22 сентября 2021

В Красногвардейском районе «легковушка» BMW на большой скорости столкнулась с экскаватором-погрузчиком, в результате ДТП погиб 17-летний пассажир иномарки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным пресс-службы, смертельная авария произошла вечером 22 сентября в селе Амурское.

«Водитель легкового автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости по улице Шевченко в месте проведения дорожных работ, не выбрал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком, который находился на обочине справа», - сообщили подробности происшествия правоохранители.

В настоящее время по факту ДТП, в котором погиб подросток, проводится полицейская проверка. Ранее 22 сентября в массовой аварии в Краснодаре погибли три молодые девушки, еще один человек получил травмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Феодосией сгорело заброшенное здание площадью 350 кв метров. Вечером 21 сентября произошел пожар в заброшенном здании пгт Приморский под Феодосией, сообщили в управлении МЧС по Крыму.

В Ялте упавшее дерево раздавило сразу несколько машин. Ночью в Ялте на улице Игнатенко рухнуло дерево, придавив сразу несколько припаркованных автомобилей.

Жительница Крыма нашла в хлебе отраву. Жительница Симферополя купила хлеб с «сюрпризом» в одном из торговых центров столицы: в нем она обнаружила «карандаш» от тараканов, пишет «Вести Крым».

В Севастополе нашли 10 авиабомб: самая большая весит 250 кг. В Севастополе специалисты-пиротехники МЧС совместно с группой разминирования Черноморского флота уничтожили десять авиационных бомб времен Второй мировой войны весом от 32 до 250 килограммов.

Коронавирус в Крыму
Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу

Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу

Российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.

Главное за сегодня

Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории

Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.

9 часов назад

Власть
Здание Совмина Крыма перекрасили из голубого в зеленый

Здание Совмина Крыма перекрасили из голубого в зеленый

Зданию Совета министров Крыма вернули исторический вид. Во время ремонтных работ нижнюю часть фасада перекрасили с голубого в зеленый цвет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации