Смертельное ДТП: в Крыму иномарка влетела в экскаватор

В Красногвардейском районе «легковушка» BMW на большой скорости столкнулась с экскаватором-погрузчиком, в результате ДТП погиб 17-летний пассажир иномарки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным пресс-службы, смертельная авария произошла вечером 22 сентября в селе Амурское.

«Водитель легкового автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости по улице Шевченко в месте проведения дорожных работ, не выбрал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком, который находился на обочине справа», - сообщили подробности происшествия правоохранители.

В настоящее время по факту ДТП, в котором погиб подросток, проводится полицейская проверка. Ранее 22 сентября в массовой аварии в Краснодаре погибли три молодые девушки, еще один человек получил травмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Феодосией сгорело заброшенное здание площадью 350 кв метров. Вечером 21 сентября произошел пожар в заброшенном здании пгт Приморский под Феодосией, сообщили в управлении МЧС по Крыму.

В Ялте упавшее дерево раздавило сразу несколько машин. Ночью в Ялте на улице Игнатенко рухнуло дерево, придавив сразу несколько припаркованных автомобилей.

Жительница Крыма нашла в хлебе отраву. Жительница Симферополя купила хлеб с «сюрпризом» в одном из торговых центров столицы: в нем она обнаружила «карандаш» от тараканов, пишет «Вести Крым».

В Севастополе нашли 10 авиабомб: самая большая весит 250 кг. В Севастополе специалисты-пиротехники МЧС совместно с группой разминирования Черноморского флота уничтожили десять авиационных бомб времен Второй мировой войны весом от 32 до 250 килограммов.