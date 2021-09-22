Происшествия
Смертельное ДТП: в Крыму иномарка влетела в экскаватор
В Красногвардейском районе «легковушка» BMW на большой скорости столкнулась с экскаватором-погрузчиком, в результате ДТП погиб 17-летний пассажир иномарки.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным пресс-службы, смертельная авария произошла вечером 22 сентября в селе Амурское.
«Водитель легкового автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости по улице Шевченко в месте проведения дорожных работ, не выбрал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком, который находился на обочине справа», - сообщили подробности происшествия правоохранители.
В настоящее время по факту ДТП, в котором погиб подросток, проводится полицейская проверка. Ранее 22 сентября в массовой аварии в Краснодаре погибли три молодые девушки, еще один человек получил травмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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