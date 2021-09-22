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Происшествия

Российский военный проведет 2,5 года в колонии за кражу парашютов в части

Севастопольский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело о хищении имущества.

Бывший военнослужащий признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Он совершал хищения вверенного парашютного имущества со склада воинской части и передавал иным лицам, чем причинил министерству обороны РФ ущерб в особо крупном размере.

Злоумышленник делал это неоднократно с ноября 2016 по май 2018 года. Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений – 2,5 года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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