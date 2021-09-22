Происшествия
Российский военный проведет 2,5 года в колонии за кражу парашютов в части
Севастопольский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело о хищении имущества.
Бывший военнослужащий признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Он совершал хищения вверенного парашютного имущества со склада воинской части и передавал иным лицам, чем причинил министерству обороны РФ ущерб в особо крупном размере.
Злоумышленник делал это неоднократно с ноября 2016 по май 2018 года. Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений – 2,5 года колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя. В Севастополе военнослужащие случайно расстреляли автомобиль местного жителя.
Украинская авиация запустила ракеты рядом с Крымом. В Херсонской области Украины, граничащей с Крымом, прошли военные учения, в рамках которых летчики проводили боевую стрельбу.
Российская армия собирается стрелять из «Градов» в Крыму. Более трехсот военнослужащих артиллерийских подразделений Черноморского флота направлены на межвидовой полигон Опук в Крыму для отработки стрельб и уничтожения условного противника.
Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов». Экипажи быстроходных катеров Черноморского флота России отработали «уничтожение условного противника» в Черном море.
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием
Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.
Какой сегодня праздник 22 сентября фото
Сегодня, 22 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Аномальный холод надвигается на Крым: новый прогноз
Прохладная погода с дождями и пронизывающим северным ветром сохранится в Крыму до выходных, в ближайшие дни температура в регионе не превысит +11.
14 часов назад
В Крыму строящуюся дорогу преградили поклонным крестомфото
23 часа назад
В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек
20 часов назад
В Симферополе ожидаются отключения воды 23-26 сентября: адреса
Ограничения водоснабжения связаны с переключением абонентом на новые трубопроводы, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».