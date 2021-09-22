Российские банки уже семь лет не признают Крым

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Ограничения, в которых живет Крым последние семь лет, вызывают недоумение у многих жителей полуострова. И речь идет не только о сотовых операторах, но и о российских банках.

В очередной раз тему изоляции Крыма внутри России подняла одна из подписчиц Facebook. Девушка написала, что руководство крупнейшего российского «Альфа-банка», представительства которого, к слову, нет в Крыму, приняло решение не давать кредиты жителям Республики Крым и Севастополя.

«Почувствовала себя человеком второго сорта с российским гражданством и патриотичной пропиской», — посетовала девушка.

Чтобы прояснить ситуацию, СМИ попытались дозвониться в колл-центр банка, но тщетно. На линии всегда «много звонков».

Вместе с тем из источника стало известно, что если вы, к примеру, захотите перевести деньги за границу через «Альфа-банк», то сделать это будет довольно проблематично. Физическое лицо с крымской пропиской подвергнется более тщательной и длительной проверке, чем человек с пропиской в России. И займет она не меньше суток.

Похожая ситуация и с другим крупнейшим универсальным банком России и Восточной Европы — СберБанком. По словам операторов финансовой организации, отправить деньги из России за границу жители Крыма могут. Однако гарантий, что деньги не вернутся обратно, нет. По словам рядовых сотрудников, трудности могут возникнуть из-за кода подразделения в удостоверении личности — по набору цифр можно определить, где был выдан паспорт.

«Крымского кода, который прописан в паспорте, нет даже в наших банковских базах. Также, как и нет кода паспортов жителей ДНР и ЛНР», — призналась оператор.

Таким образом, переезд в другой регион и получение прописки по новому адресу не изменит ситуацию. Единственный выход — получение нового «материкового» паспорта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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