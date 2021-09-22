Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 22 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 22 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный ветер местами 20-25 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-западный 15-20/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 71 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 23, в Ялте - 21 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.
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