Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории

фото © Евпатория Подслушано/ВКонтакте

Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, проводится процессуальная проверка.

«Установлено, что между собравшимися гражданами происходит конфликт. Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», – говорится в сообщении.

Полицейские не допустили массовых нарушений общественного порядка. Всех задержанных доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – уточнили в МВД.

Очевидцы опубликовали видеоролики с места происшествия в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что по территории одной из евпаторийских заправок бегут люди. Слышны крики собравшихся и полицейских, а также выстрелы из пистолета. Полицейские кричали нарушителям: «лицом вниз, руки за спину». В это же время к месту происшествия подъехал автомобиль Росгвардии. По данным Крыминформа, в предотвращении конфликта также принимали участие сотрудники ФСБ и подразделения ОМОН «Беркут».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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