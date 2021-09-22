Полицейские изъяли в Ялте контрафактные сигареты на полмиллиона рублей

Полицейские изъяли из незаконного оборота около 6 тысяч пачек сигарет стоимостью свыше 550 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Установлено, что 21-летний молодой человек с целью сбыта приобрел и хранил немаркированные табачные изделия, на которых отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что молодой человек привлек своих родственников, которые помогали ему продавать сигареты на рынках.

«Всего полицейские изъяли около 6 тысяч пачек сигарет различных наименований, среди которых имеется продукция с маркировкой табачных изделий заведомо поддельными акцизными марками. Стоимость изъятой партии нелегальной продукции составила свыше 550 тысяч рублей», – уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ – изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Следственные действия продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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