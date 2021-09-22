Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +12
море +22

Власть

Полицейские изъяли в Ялте контрафактные сигареты на полмиллиона рублей

Полицейские изъяли из незаконного оборота около 6 тысяч пачек сигарет стоимостью свыше 550 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Установлено, что 21-летний молодой человек с целью сбыта приобрел и хранил немаркированные табачные изделия, на которых отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что молодой человек привлек своих родственников, которые помогали ему продавать сигареты на рынках.

«Всего полицейские изъяли около 6 тысяч пачек сигарет различных наименований, среди которых имеется продукция с маркировкой табачных изделий заведомо поддельными акцизными марками. Стоимость изъятой партии нелегальной продукции составила свыше 550 тысяч рублей», – уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ – изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Следственные действия продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории. Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.

Подозреваемый в убийстве жены спортсмен предстанет перед судом. Следкомитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве жены.

В Херсоне арестован бывший украинский военный из Крыма по подозрению в «госизмене». Херсонский горсуд арестовал бывшего украинского военного, которого подозревают в «госизмене», сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК.

Пассажирка самолета из Крыма получила 15 суток ареста за выгул собаки на борту. В Омске транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажирку, нарушившую общественный порядок на борту самолета, прибывшего из Симферополя, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием

В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием

Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.

Общество
Какой сегодня праздник 22 сентября

Какой сегодня праздник 22 сентября фото

Сегодня, 22 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Российские банки уже семь лет не признают Крым

Российские банки уже семь лет не признают Крым

Ограничения, в которых живет Крым последние семь лет, вызывают недоумение у многих жителей полуострова. И речь идет не только о сотовых операторах, но и о российских банках.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации