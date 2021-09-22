Происшествия
Подозреваемый в убийстве жены спортсмен предстанет перед судом
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Следкомитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве жены.
Об этом сообщили в главном следуправлении ведомства по Крыму и Севастополю.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Гагаринского района Севастополя, обвиняемого в убийстве супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ), – говорится в сообщении. – Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд».
В декабре прошлого года родственники убитой женщины сообщили о ее пропаже. «В рамках следствия был проведен значительный объем работы по установлению всех обстоятельств исчезновения женщины, силами волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт Крым» были охвачены большие территории по поиску пропавшей. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий с использованием экспертных возможностей органов СК России, были получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела», – уточнили в управлении СК.
По данным следствия, в ночь на 20 декабря прошлого года между супругами прошел конфликт, в результате которого мужчина задушил свою жену и вывез ее тело в район пустыря у Монастырского шоссе. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, тело женщины нашли закопанным в земле.
По данным источника в правоохранительных органах, супруг женщины – известный в Севастополе спортсмен Виктор Футурнюк.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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