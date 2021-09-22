Под Феодосией сгорело заброшенное здание площадью 350 кв метров

Вечером 21 сентября произошел пожар в заброшенном здании пгт Приморский под Феодосией, сообщили в управлении МЧС по Крыму.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 350 кв. м, на ликвидацию пожара понадобилось около четырех часов. Погибших и пострадавших нет, утверждают в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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