По пять долларов в день: в Севастополе определили прожиточный минимум

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В Севастополе определились с величиной прожиточного минимума на душу населения и для его разных социально-демографических групп в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента труда и социальной защиты населения Дмитрия Шамрея.

По его словам, прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 11 950 рублей. Это на 5% больше, чем актуальный показатель текущего года – 11 380 руб. При этом больше всего – на 7,1% – вырос прожиточный минимум для трудоспособного населения, сказал Шамрей.

«Прожиточный минимум в Севастополе для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 227 рублей. Для детей – 12 766 рублей», – отметил он.

И уточнил, что в Севастополе величина минимума для детей выше, чем в целом по России, где он достигает 11 592 рублей.

В нынешнем году этот показатель составляет 12 276 рублей. Для пенсионеров актуальной суммой пока что остается 9 862 рубля. В департаменте обратили внимание на то, что расчет размера соцвыплат в 2022 году также изменится, поскольку будет определяться исходя из новых величин прожиточного минимума.

Напомним, с 2021 года прожиточный минимум в России устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было ранее.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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