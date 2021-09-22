Первому в истории Крыма ДТП исполняется 120 лет

Рычащее и чихающее дымом чудище завелось в окрестностях Ялты в 1901 году. Счастливым обладателем самобеглой коляски был некий господин Рувье.

Подробностей про приключения первого автомобилиста в Крыму не сохранилось. Зато в том же году в автоистории полуострова «отметился» иностранец: венгерский инженер Геза Ковач привез на пароходе автомобиль, на котором путешествовал по Европе. И под Гурзуфом въехал на нем в экипаж, перепугав лошадь. 19 сентября исполнится 120 лет первому в истории Крыма ДТП с участием автомобиля.

Ну, понеслось!

К счастью, в том самом, первом ДТП, пострадавших не случилось. Кроме разве что нервной системы лошади и кошелька Ковача: его оштрафовали на приличную сумму.«Автонасыщение» Крыма шло куда быстрее, чем в других провинциальных уголках. Не так быстро, как в Москве или Петербурге, Киеве или Харькове, но здесь хватало состоятельных людей, желавших передвигаться в авто. Ялта стала безусловным лидером по количеству автомобилей.

Скорость была непривычно высокой — просто сумасшедшие 25-30 километров в час по улицам города. Шарахались лошади, пугались запряженные в телеги быки, спасались из-под колес пешеходы.

К 1908 году, когда количество «своих» автомобилей в Крыму приближалось к сотне, и появились уже первые машины, регулярно перевозящие пассажиров, количество ДТП заставило беспокоиться власти крымских городов. Местным или губернским властям приходилось разрабатывать правила движения для механических повозок. Единые, для всей страны, существовали: циркуляр «О порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах» был принят еще в 1896 году. Но он не соблюдался…

Перебегают дорогу, где хотят. Чаще всего пешеходы попадают под колеса ночьюЯлта первой обозначила границы прав и обязанностей автомобилистов. Например, места, где автодвижение было запрещено. И, если что, под раздачу попадали и высокопоставленные лица.

«Автомобиль, принадлежащий князю Имеретинскому, под управлением шофера Иосифа Эбруса, катил по Набережной, распространяя едкий дым, — сурово констатировал «Ялтинский вестник» в апреле 1911 г. — Остановленный дежурным полицейским и предупрежденный о том, что это является нарушением обязательных постановлений, шофер уехал, но через некоторое время снова катил по Набережной, выпуская клубы едкого дыма. Полицией составлен протокол за нарушение обязательных постановлений и неисполнение требований полиции».

Год спустя «Южные ведомости» несколько раз прохаживались по лихачам в авто, живописуя аварии. «Феодосия. Ретивые автомобилисты не знают никаких препон и держать себя здесь довольно свободно. На днях на углу Галерейной и Генуэзской улиц автомобиль № 12 налетел на ехавшего на велосипеде приезжего гимназиста. Растерявшейся юноша успел все же соскочить с велосипеда и отпрыгнуть в сторону. Машина же его была смята автомобилем и превратилась в нечто, неподдающееся никаким геометрическим определениям».

«Чертов перекресток»

За неполные два месяца — более трех десятков ДТП Симферополь тоже обзавелся автопостановлениями. Например, городская дума обязывала местного полицмейстера осуществлять надзор за шоферами. Поэтому стоящие на посту городовые получили новую нагрузку: следить за тем, чтобы автомобили не мешали конным экипажам, а также не ехали с высокой скоростью.

Постепенно к автомобилям привыкали. Крымчане читали в газетах, как в больших городах обычными стали грузовики, появлялись спецавтомобили для перевозки почты, больных, что тюремное ведомство в Москве опробовало авто для перевозки заключенных. А один энтузиаст автодвижения даже оборудовал в автомобиле… кинопередвижку. В общем, прогресс надвигался, шурша колесами и взвизгивая автомобильным гудком.

В 1914 году в Качинской школе авиации ухитрились связать в одно целое самолет, автомобиль, и… птицу. Летчики брали с собой почтового голубя — на тот случай, если придется совершить экстренную посадку. Птица с запиской летела в Качу, и за летчиком тут же высылали автомобиль.

Нужно сказать, что не чуждыми прогрессу оказались и крымские грабители. Они быстро поняли, что автомобиль хоть и движется быстрее лошади, но зачастую не может развить приемлемую скорость из-за состояния дорог. И стали «охотиться» на машины, перевозящие курортников из Симферополя в Алушту и Ялту. Для этого перегораживали дороги: не случится ДТП — так хоть машина остановится.

Кстати, по мере увеличения количества автомобилей, росло и число жалоб на состояние дорог. В 1913 году открытое было автосообщение Феодосия-Старый Крым, закрылось. 11 верст казенного шоссе стали просто непреодолимыми из-за обилия ям и рытвин.

С началом Первой мировой войны владельцам автомобилей, если они, конечно, не были миллионерами, пришлось туго: из свободной продажи то и дело пропадал бензин. Поэтому многие машины «встали на прикол». А после первого пришествия Советской власти были конфискованы в пользу трудящихся. Разъезжали на них советские управленцы, сотрудники ревкомов и прочие важные лица. Топлива по-прежнему не хватало, поэтому для авто доставляли смесь керосина с эфиром.

СПРАВКА. В 2020 году, по данным Госавтоинспекции МВД России, в Крыму произошло 1605 ДТП. В них погибло 247 человек, 2081 получили травмы. За 6 месяцев 2021 года на территории РК зарегистрировано 674 дорожно-транспортных происшествия, в которых 88 человек погибли и 851 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму нашли очень странный, но хорошо сохранившийся череп. Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук нашли почти полностью сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты.

Подводные сокровища Судака покажут крымчанам. Музей-заповедник «Судакская крепость» представил в Историко-археологическом музее-заповеднике «Калос Лимен» (пгт Черноморское) выставку «Подводные сокровища Судака», сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

Археологи нашли в Крыму статуэтку древнеегипетского бога. Археологи обнаружили на ежегодных раскопках на некрополе Кыз-Аул рядом с селом Яковенково в Крыму небольшую статуэтку из египетского фаянса, которая изображает бога молчания, рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

Сооружения XV-XVI века обнаружены у крепости Каламита в Севастополе. Археологи музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые изучают крепость Каламита, обнаружили, что на позднем этапе функционирования крепости там существовала городская застройка.