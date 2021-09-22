Осужденного экс-главу администрации Феодосии отпустили по УДО

В сентябре Красноармейский городской суд Саратовской области отпустил по УДО (условно-досрочное освобождение) экс-главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова.

«Я не ожидал, что такое большое число людей примет активное участие в моей судьбе и тогда, в ходе следствия и судов и сейчас, когда я вернулся в родной город. Я очень признателен им всем за внимание, заботу и поддержку», – прокомментировал свое освобождение Щепетков.

По его словам, в ближайших планах для него – общение с близкими, семьей и друзьями.

В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство.

Позднее в отношении Щепеткова завели второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. В апреле 2016 года депутаты Феодосийского городского совета досрочно расторгли контракт с арестованным Щепетковым.

В марте 2018 года Щепеткова приговорили к 8 годам тюрьмы со штрафом в размере 42 миллиона рублей (около 20 млн гривен), с лишением права «занимать определенные должности» сроком на 3 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Здание Совмина Крыма перекрасили из голубого в зеленый. Зданию Совета министров Крыма вернули исторический вид. Во время ремонтных работ нижнюю часть фасада перекрасили с голубого в зеленый цвет.

«Будут последствия»: Москва обиделась на Турцию из-за Крыма. Москва не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Крыму.

Россиянам запретили выращивать кур на садовых участках. Россиянам запретили разводить кур и прочих сельскохозяйственных животных на садовых участках, пишет «Российская газета» со ссылкой на судебное дело жительницы Волгоградской области.

Флаг России в Севастополе висит на волоске. Флаг России возле памятника Славы воинов 2-й гвардейской армии на Северной стороне Севастополя висит буквально «на ниточке».