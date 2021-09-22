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Власть

Осужденного экс-главу администрации Феодосии отпустили по УДО

В сентябре Красноармейский городской суд Саратовской области отпустил по УДО (условно-досрочное освобождение) экс-главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова.

«Я не ожидал, что такое большое число людей примет активное участие в моей судьбе и тогда, в ходе следствия и судов и сейчас, когда я вернулся в родной город. Я очень признателен им всем за внимание, заботу и поддержку», – прокомментировал свое освобождение Щепетков.

По его словам, в ближайших планах для него – общение с близкими, семьей и друзьями.

В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство.

Позднее в отношении Щепеткова завели второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. В апреле 2016 года депутаты Феодосийского городского совета досрочно расторгли контракт с арестованным Щепетковым.

В марте 2018 года Щепеткова приговорили к 8 годам тюрьмы со штрафом в размере 42 миллиона рублей (около 20 млн гривен), с лишением права «занимать определенные должности» сроком на 3 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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