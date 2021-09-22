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Происшествия

Ночью в Евпатории на АЗС устроили криминальные разборки со стрельбой

Этой ночью в Евпатории у автозаправочной станции на ул. Чапаева произошла массовая драка со стрельбой.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Собрались около 30 человек и начали выяснять отношения. Но на шум приехала полиция, под выстрелы в воздух положили всех лицом в пол и изъяли восемь травматов», — рассказывают очевидцы.

Участников разборок доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители выясняют, причины инцидента.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Черные» археологи разграбили могильник древних племен под Симферополем. Так называемые «черные копатели» разграбили могильник в селе Опушки Симферопольского района.

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