Происшествия
Ночью в Евпатории на АЗС устроили криминальные разборки со стрельбой
Этой ночью в Евпатории у автозаправочной станции на ул. Чапаева произошла массовая драка со стрельбой.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
«Собрались около 30 человек и начали выяснять отношения. Но на шум приехала полиция, под выстрелы в воздух положили всех лицом в пол и изъяли восемь травматов», — рассказывают очевидцы.
Участников разборок доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители выясняют, причины инцидента.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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