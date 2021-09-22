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Власть

Мэр Симферополя обещает улучшить ситуацию с транспортом до конца года

Администрация Симферополя совместно с Министерством транспорта Крыма прорабатывают возможности оптимизации муниципальных маршрутов, жители и гости города почувствуют изменения в лучшую сторону до конца этого года.

Об этом заявил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

«Организация работы общественного транспорта требует системного подхода. Одна из значимых потребностей для людей – качественное передвижение. На сегодняшний день выделены средства для восстановления и ремонта транспорта. До конца года мы ожидаем серьезное изменение ситуации в лучшую сторону», – цитирует Демидова пресс-служба администрации Симферополя.

По словам градоначальника, в ближайшее время пройдут новые конкурсные процедуры по отбору предприятий-перевозчиков. При их проведении планируется объединять маршруты с разной экономической эффективностью для достижения полноценного и нормативного транспортного обеспечения на муниципальных маршрутах крымской столицы. Демидов добавил, что благодаря выделенным правительством Крыма средствам будут отремонтированы автобусы муниципального предприятия «Горавтотранс».

«Предприятие давно находится в предбанкротном состоянии, больше половины автобусов там разукомплектованы. Совет министров выделил средства. Мы восстановим эти автобусы, и они выйдут на городские маршруты», – заверил глава администрации.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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