Крымчанин предстанет перед судом за разграбление братской могилы

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту повреждения и разграбления братской могилы времен Второй мировой войны, расположенной в районе села Трудовое под Симферополем.

Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что сельчанин с августа 2020 по май 2021 года, зная, что указанная территория является местом культурного наследия, осуществлял поиск ценных предметов, умышленно повреждая воинское захоронение», – сообщили в СК.

Следователи узнали о разграблении «черными копателями» братской могилы мирных жителей - жертв фашистского террора 1941-1943 годов из сообщений СМИ. В расстрельном рву захоронены около 26 тысяч граждан, из которых 20 тысяч – мирные жители и около 6 тысяч – советские военные.

Уголовное дело было возбуждено по части статьи 243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) и по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества). При участии сотрудников ФСБ был задержан подозреваемый – 44-летний неоднократно судимый житель поселка Гвардейское Симферопольского района.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, по месту жительства фигуранта силовики провели обыск и нашли улики. «С целью извлечения материальных ценностей мужчина из места захоронения неоднократно с использованием принесенного с собой инвентаря осуществлял поиск ценных предметов, находящихся в братской могиле. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого обнаружены монеты старинного образца, извлеченные им из места захоронения», – сообщили в надзорном ведомстве.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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