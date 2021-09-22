Общество
Крымчане собрали более 200 тысяч на транспортировку жителя Украины домой
История с украинским пациентом, личность которого удалось установить благодаря отзывчивости медиков Ливадийской больницы, получила счастливое продолжение.
Неравнодушным крымчанам удалось собрать нужную сумму для его транспортировки в родной Краматорск Донецкой области.
Вышедшего из комы после черепно-мозговой травмы мужчину никто не навещал. Тогда сотрудницы отделения реанимации больницы опубликовали в соцсетях его фотографию. Неизвестного случайно опознала жительница Ялты, которая как-то с ним работала на стройке. Она же связалась с его матерью в Краматорске.
Поскольку пациент являлся гражданином Украины, его лечение обходилось в копеечку. Неравнодушные крымчане объявили сбор средств. Этих денег хватило на проведение двух операций и его транспортировку домой. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось.
«Нашли машину, которая довезет до границы, а со стороны Украины будет встречать другой автомобиль. Что будет на границе, пока сложно предположить, но будем надеяться, что пограничники помогут в переходе границы», — написала одна из активисток Лариса Болховитова в группе «Ялта — любовь моя!!!» соцсети Facebook.
Женщина сообщила, что совместными усилиями удалось собрать 235 тысяч рублей. Этих средств, по ее мнению, должно хватить на оплату услуг транспортировки и на начало реабилитации.
Напомним, недавно крымчане также не бросили в беде мать двоих детей, которая приехала в Джанкой из Иркутской области.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялтинцы начали получать деньги от благотворительного аукциона. Средства благотворительного аукциона, который состоялся в День города, с конца августа начали поступать ялтинцам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
В Ялте открыт сбор средств пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Все желающие могут финансово поддержать жителей Ялты, пострадавших от наводнения.
Больше 14 тысяч жителей Крыма стали донорами с начала года. С начала 2021 года в Крыму донорами стали 14 186 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.
Невиданная щедрость: власти Крыма отдадут Якутии несколько туробъектов. Республика Крым передаст Якутии два туристических объекта.
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием
Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.
Какой сегодня праздник 22 сентября фото
Сегодня, 22 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в районе Форосской церкви
Автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался в обрыв в районе поселка Форос.
19 сентября
Иностранцы едут в Крым убивать
19 сентября
По пять долларов в день: в Севастополе определили прожиточный минимум
В Севастополе определились с величиной прожиточного минимума на душу населения и для его разных социально-демографических групп в 2022 году.