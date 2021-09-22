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Общество

Крымчане собрали более 200 тысяч на транспортировку жителя Украины домой

13:23 среда, 22 сентября 2021

История с украинским пациентом, личность которого удалось установить благодаря отзывчивости медиков Ливадийской больницы, получила счастливое продолжение.

Неравнодушным крымчанам удалось собрать нужную сумму для его транспортировки в родной Краматорск Донецкой области.

Вышедшего из комы после черепно-мозговой травмы мужчину никто не навещал. Тогда сотрудницы отделения реанимации больницы опубликовали в соцсетях его фотографию. Неизвестного случайно опознала жительница Ялты, которая как-то с ним работала на стройке. Она же связалась с его матерью в Краматорске.

Поскольку пациент являлся гражданином Украины, его лечение обходилось в копеечку. Неравнодушные крымчане объявили сбор средств. Этих денег хватило на проведение двух операций и его транспортировку домой. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось.

«Нашли машину, которая довезет до границы, а со стороны Украины будет встречать другой автомобиль. Что будет на границе, пока сложно предположить, но будем надеяться, что пограничники помогут в переходе границы», — написала одна из активисток Лариса Болховитова в группе «Ялта — любовь моя!!!» соцсети Facebook.

Женщина сообщила, что совместными усилиями удалось собрать 235 тысяч рублей. Этих средств, по ее мнению, должно хватить на оплату услуг транспортировки и на начало реабилитации.

Напомним, недавно крымчане также не бросили в беде мать двоих детей, которая приехала в Джанкой из Иркутской области.

В тексте использованы материалы: Форпост

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