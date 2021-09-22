Общество
Какой сегодня праздник 22 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 22 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день без автомобиля (World Day Without Car)
Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.
Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».
Слишком большое количество машин — проблема не только больших городов. Это проблема уже достаточно давно является глобальной. Ведь автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека — подсчитано, что каждый день автомобиль убивает более 3000 человек. А каждую минуту с конвейера сходит новенький «автомобиль-убийца» — такова статистика.
День защиты слонов (Elephant Appreciation Day)
22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов, который был установлен по инициативе природоохранных организаций и экологов, обеспокоенных сокращением численности крупнейших сухопутных млекопитающих на планете.
Слон — самое крупное сухопутное млекопитающее на планете. В этот день организуют всевозможные мероприятия с целью привлечь внимание мировой общественности к проблеме уменьшения популяции слонов. Главная опасность исходит от браконьеров, убивающих слонов из слоновой кости. Страдают старые животные с большими бивнями. Гибель слоних — причина бедственного положения их стада. Как следствие такой ситуации — появление большого числа слонят-сирот, которые умирают, не достигнув 40-летнего зрелого возраста.
Праздник Лады
Лада считается покровительницей свадеб, брачной жизни и ей посвящены много праздников, которые отмечаются шесть раз в году, с начала марта до середины сентября. На 9-10 сентября по старому стилю в народе приходится праздник славянской богини Лады, который символизирует плодородие, благосостояние, сбор урожая. В праздники Лады можно делать особые ритуалы и обряды, которые помогут вам привлечь то, что вы желаете.
Также сегодня, 22 сентября, отмечают такие праздники:
- Всемирный день носорогов (World Rhino Day)
- Балтийский день единства
- День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны
- День партизанской славы в Украине
- Мабон
- Всемирный день моря
- День хоббита (Hobbit Day)
- День раскрашивания серости
- День сети (OneWebDay)
- Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day)
- День бизнес-леди (American Business Women's Day) в США
- День долгожителей (National Centenarian`s Day) в США
- День независимости Болгарии
- День сопротивления в Эстонии
- День учителя в Уругвае
Сегодня именины празднуют: Феофан, Феодосий, Афанасий, Руф, Стратоник, Иосиф, Никита, Анна, Иоаким, Марин, Север, Харитон, Северьян, Руфиниан, Стратор.
Что происходило 22 сентября в прошлые годы
1692 - завершение судебного процесса над салемскими ведьмами, последние восемь «ведьм» были повешены.
1780 - первый реальный случай линчевания в США.
1784 - основание русскими первопроходцами первого поселения на Аляске.
1792 - становление Французской республики.
1862 - Авраам Линкольн приносит освобождение неграм-рабам в США.
1937 - образование на Левобережной Украине Полтавской области.
1955 - свергнут аргентинский диктатор Хуан Перон в результате военного переворота.
1955 - открытие крупнейшей астрофизической обсерватории в Крыму, возле Бахчисарая.
1980 - начало кровопролитной восьмилетней ирано-иракской войны.
1993 - отставка будущего президента Леонида Кучмы с поста премьер-министра Украины.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 сентября. Какие праздники будут завтра?
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