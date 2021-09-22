Из-за сезонной миграции птиц в Крыму возможны ЧП с самолетами

Риски возникновения происшествий с самолетами увеличиваются в 19 регионах России с третьей декады сентября из-за сезонной миграции перелетных птиц.

Об этом, как пишет ТАСС, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

«В третьей декаде сентября активизируется сезонная миграция перелетных птиц, что увеличивает риски возникновения происшествий и инцидентов на воздушном транспорте на территории 19 субъектов РФ», - сказали в институте.

Во ВНИИ отметили, что речь идет в том числе о Крыме и Краснодарском крае.

Как добавил и.о. начальника института Владимир Мошков, в связи с понижением среднесуточных температур воздуха и неблагоприятными метеорологическими условиями вероятны риски ЧС, связанные с образованием гололедицы и затруднением в движении автотранспорта.

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