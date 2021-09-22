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Происшествия

Гашиш в нижнем белье: в Крыму попались кубанские наркосбытчики

13:42 среда, 22 сентября 2021

Симферопольские полицейские задержали пару из Краснодарского края, которую подозревают в сбыте наркотических средств путем закладок.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

Молодой человек и его спутница попали в поле зрения сотрудников патрульно-постовой службы ночью.

Как выяснилось, подозрение правоохранителей было обоснованным: при себе у пары находились наркотики. Причем женщина прятала их в необычном месте.

«Полицейские при личном досмотре 22-летнего приезжего обнаружили в его рюкзаке 10 свертков с веществом растительного происхождения. У его 35-летней сожительницы в нижнем белье был обнаружен 21 сверток с веществом аналогичного происхождения», - рассказали в МВД.

Экспертиза подтвердила, что в полимерных свертках находится гашиш.

Его, по словам задержанных, они намеревались разложить в виде закладок по тайникам в Симферополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое крымчан выращивали коноплю в лесополосе. Правоохранители задержали двух жителей Кировского района 28 и 39 лет. Мужчины выращивали коноплю в лесной полосе в нескольких километрах от трассы Таврида и с. Приветное.

Полицейские задержали двух крымчан за незаконное выращивание конопли. Два крымчанина стали фигурантами уголовных дел за незаконное выращивание и хранение наркотиков.

Два крымчанина попались на выращивании 125 кустов конопли. В отношении двоих мужчин, выращивавших коноплю на земельном участке на территории Приветненского сельского поселения, было возбуждено уголовное дело.

Севастопольский суд признал виновной в наркоторговле несовершеннолетнюю. Гагаринский районный суд Севастополя признал несовершеннолетнюю местную жительницу 2003 года рождения виновной в покушении на торговлю наркотиками.

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