Происшествия
Гашиш в нижнем белье: в Крыму попались кубанские наркосбытчики
Симферопольские полицейские задержали пару из Краснодарского края, которую подозревают в сбыте наркотических средств путем закладок.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Молодой человек и его спутница попали в поле зрения сотрудников патрульно-постовой службы ночью.
Как выяснилось, подозрение правоохранителей было обоснованным: при себе у пары находились наркотики. Причем женщина прятала их в необычном месте.
«Полицейские при личном досмотре 22-летнего приезжего обнаружили в его рюкзаке 10 свертков с веществом растительного происхождения. У его 35-летней сожительницы в нижнем белье был обнаружен 21 сверток с веществом аналогичного происхождения», - рассказали в МВД.
Экспертиза подтвердила, что в полимерных свертках находится гашиш.
Его, по словам задержанных, они намеревались разложить в виде закладок по тайникам в Симферополе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Двое крымчан выращивали коноплю в лесополосе. Правоохранители задержали двух жителей Кировского района 28 и 39 лет. Мужчины выращивали коноплю в лесной полосе в нескольких километрах от трассы Таврида и с. Приветное.
Полицейские задержали двух крымчан за незаконное выращивание конопли. Два крымчанина стали фигурантами уголовных дел за незаконное выращивание и хранение наркотиков.
Два крымчанина попались на выращивании 125 кустов конопли. В отношении двоих мужчин, выращивавших коноплю на земельном участке на территории Приветненского сельского поселения, было возбуждено уголовное дело.
Севастопольский суд признал виновной в наркоторговле несовершеннолетнюю. Гагаринский районный суд Севастополя признал несовершеннолетнюю местную жительницу 2003 года рождения виновной в покушении на торговлю наркотиками.
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием
Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.
Какой сегодня праздник 22 сентября фото
Сегодня, 22 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в районе Форосской церкви
Автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался в обрыв в районе поселка Форос.
19 сентября
Иностранцы едут в Крым убивать
19 сентября
По пять долларов в день: в Севастополе определили прожиточный минимум
В Севастополе определились с величиной прожиточного минимума на душу населения и для его разных социально-демографических групп в 2022 году.