Дорогу в Керчи взяли под охрану

Работники Крымского отряда Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» заступили на охрану путепровода через автомобильную и железную дороги в створе шоссе Героев Сталинграда в Керчи

По словам руководителя подразделения транспортной безопасности Олега Добровольского, работники обеспечат общественный порядок на охраняемой территории, пресекая противоправные посягательства путем круглосуточного видеоконтроля.

В чрезвычайных ситуациях дежурные смены государственной охраны проведут оперативное взаимодействие с МЧС России и другими территориальными правоохранительными структурами.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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