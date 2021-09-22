Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +12
море +22

Власть

Дорогу в Керчи взяли под охрану

Работники Крымского отряда Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» заступили на охрану путепровода через автомобильную и железную дороги в створе шоссе Героев Сталинграда в Керчи

По словам руководителя подразделения транспортной безопасности Олега Добровольского, работники обеспечат общественный порядок на охраняемой территории, пресекая противоправные посягательства путем круглосуточного видеоконтроля.

В чрезвычайных ситуациях дежурные смены государственной охраны проведут оперативное взаимодействие с МЧС России и другими территориальными правоохранительными структурами.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму установят 125 быстрых зарядных станций. Концерн радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех провел в Крыму презентацию разработок для электрозарядной инфраструктуры. Только в этом году в республике требуется установка не менее 125 быстрых зарядных станций.

Махачкалу и Крым с конца сентября свяжет новый авиарейс. Между Дагестаном и Крымом с 23 сентября откроется прямой авиарейс, сообщает пресс-служба аэропорта Махачкалы.

В Херсонской ОГА сообщили о планах запуска автобусов с КПВВ «Чонгар» в областные центры Украины. Херсонская облгосадминистрация планирует организовать на КПВВ «Чонгар», расположенное на границе Крыма с Украиной, автобусную станцию, с которой будут отправляться автобусные маршруты в несколько областных центров Украины.

В Алуште с 20 сентября до октября ограничат проезд. В Алуште с понедельника, 20 сентября, ограничат сквозной проезд автомобильного транспорта по улицам Коллективная и Лесная, предупредили в администрации города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием

В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием

Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.

Общество
Какой сегодня праздник 22 сентября

Какой сегодня праздник 22 сентября фото

Сегодня, 22 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Российские банки уже семь лет не признают Крым

Российские банки уже семь лет не признают Крым

Ограничения, в которых живет Крым последние семь лет, вызывают недоумение у многих жителей полуострова. И речь идет не только о сотовых операторах, но и о российских банках.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации