Алессандра Амбросио примет участие в экологическом проекте «Миссия красоты»

23-го сентября начнется новый этап в истории конкурса красоты «Мисс Русское Радио» - экологический проект «Миссия красоты».

Мероприятие пройдет в Демонстрационном зале ГУМа. Бизнес-сессия состоится с участием экспертов в области экологии, формирования общественного мнения, а также звезд российского шоу-бизнеса.

Среди спикеров – Управляющий Директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, Председатель Российского Экологического Общества Рашид Исмаилов, Председатель Ассоциации Волонтерских центров Артем Метелев, Главный редактор Cosmopolitan Beauty Юлия Лапшина, бренд директор Garnier Элеонора Окумуш, директор по маркетингу и стратегическому развитию АО «Русский продукт» Наталия Голубович, певица Вера Брежнева, певица и телеведущая Ольга Бузова.

Поклонники мирового fashion-бизнеса будут рады узнать, что почетным гостем «Миссии красоты» станет легендарная супермодель Алессандра Амбросио. Звезда не раз заявляла, что ее очень беспокоит будущее нашей планеты – ей важно, чтобы природа была сохранена для следующих поколений. А данное мероприятие не просто прославит красоту во всех ее проявлениях, но и привлечет внимание к проблемам экологии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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