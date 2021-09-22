Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● COVID в Севастополе бьет по детям и старикам: суточный показатель растет ● Четвертую волну коронавируса ждут в Крыму ● В Крыму резкий рост новых заражений
Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму
фото © pravda.com.ua
Крымчане стали реже обращаться за вакцинацией от коронавирусной инфекции.
Число вакцинированных жителей полуострова не позволяет говорить о создании коллективного иммунитета, заявила в эфире телеканала «Миллет» глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Сегодня мы не можем говорить о коллективном иммунитете, потому что число привитых в республике не позволяет говорить о том, что 80% нашего населения имеет иммунитет к коронавирусной инфекции. Цифры очень малы. К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции», – подчеркнула она.
По словам Пеньковской, на данный момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в некоторых районах Крыма. «Значительно увеличился рост заболеваемости в Нижнегорском и Раздольненском районах, в Бахчисарае. Это требует пристального внимания за соблюдением всех тех мер, которые были изначально прописаны в соответствующих распорядительных документах», – добавила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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