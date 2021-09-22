Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму

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Крымчане стали реже обращаться за вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Число вакцинированных жителей полуострова не позволяет говорить о создании коллективного иммунитета, заявила в эфире телеканала «Миллет» глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Сегодня мы не можем говорить о коллективном иммунитете, потому что число привитых в республике не позволяет говорить о том, что 80% нашего населения имеет иммунитет к коронавирусной инфекции. Цифры очень малы. К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции», – подчеркнула она.

По словам Пеньковской, на данный момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в некоторых районах Крыма. «Значительно увеличился рост заболеваемости в Нижнегорском и Раздольненском районах, в Бахчисарае. Это требует пристального внимания за соблюдением всех тех мер, которые были изначально прописаны в соответствующих распорядительных документах», – добавила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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