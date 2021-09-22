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Власть

Аксенов уволил министра строительства республики Храмова

17:40 среда, 22 сентября 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об отставке министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова.

Документ опубликован на сайте правительства республики.

«Постановляю принять отставку Храмова Михаила Михайловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра строительства  и  архитектуры Республики Крым 22 сентября 2021 года согласно поданному заявлению», – говорится в документе.

Михаил Храмов был назначен министром строительства и архитектуры Крыма в конце 2018 года. В Крым он приехал из Севастополя, где работал в правительстве города на разных должностях. Родился в Севастополе, закончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге, работал в строительном управлении Черноморского флота.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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