Власть
Аксенов уволил министра строительства республики Храмова
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об отставке министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова.
Документ опубликован на сайте правительства республики.
«Постановляю принять отставку Храмова Михаила Михайловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра строительства и архитектуры Республики Крым 22 сентября 2021 года согласно поданному заявлению», – говорится в документе.
Михаил Храмов был назначен министром строительства и архитектуры Крыма в конце 2018 года. В Крым он приехал из Севастополя, где работал в правительстве города на разных должностях. Родился в Севастополе, закончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге, работал в строительном управлении Черноморского флота.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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