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Власть

Зеленский перестал платить «коммуналку» за недвижимость в Крыму

21:25 вторник, 21 сентября 2021
Ялта
Зеленский перестал платить «коммуналку» за недвижимость в Крыму

фото © gazeta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский, который владеет пентхаусом в Ливадии, перестал оплачивать коммунальные услуги.

Об этом сегодня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале сообщила украинский адвокат и общественник Татьяна Монтян.

«Я посетила домик в Крыму, в котором у Зеленского квартира в Ливадии. И мне сказали страшное: до сих пор он регулярно оплачивал коммунальные услуги. И вот последние два месяца за коммуналку не уплачено. Не связано ли это каким-то образом с «крымской платформой?» Руководство ТСЖ (товарищество совладельцев жилья, ред.) тоже не понимает, что случилось», — сказала Монтян.

Месяц назад Сергей Аксенов заявлял, что Зеленский исправно оплачивает по 6 тыс. в месяц за коммунальные услуги.

Элитный пентхаус в Ливадии оформлен на жену Владимира Зеленского Елену. Недвижимость находится всего в 150 метрах от знаменитого Ливадийского дворца. Площадь квартиры — почти 130 квадратных метров. Данную недвижимость президент Украины указал в своей декларации за 2020 год.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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