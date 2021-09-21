Здание Дома художника в центре Симферополя передадут минкульту Крыма

Здание Дома художника, расположенное в самом центре Симферополя, будет передано в ведение министерства культуры Республики Крым.

После передачи здание сохранит свое целевое назначение, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.

«Когда здание было передано в ведение Распорядительной дирекции Крыма, я выступила с инициативой о его передаче министерству культуры, – рассказала Новосельская. – В случае передачи здания министерству культуры, министерство обязуется привести его в порядок, и оно будет работать исключительно по своему предназначению, как выставочный зал Дома художников».

Ранее министерство имущественных и земельных отношений республики изъяло в республиканскую собственность здание в центре крымской столицы и другие помещения региональной общественной организации «Союз художников Крыма». Такое решение было принято в соответствии с законодательством из-за отсутствия у Союза художников документов, подтверждающих право на это имущество. Право собственности просто не было переоформлено за семь с лишним лет после воссоединения Крыма с Россией.

Глава крымского минкульта отметила, что здание остро нуждается если не в реставрации и реконструкции, то по меньшей мере в капитальном ремонте.

Сейчас в здании общей площадью свыше 2 тыс кв. метров располагаются два выставочных зала и административные помещения Союза художников Крыма. Со стороны ул. Карла Маркса находится салон-магазин, где можно приобрести или заказать работы местных художников, скульпторов.

Дом был построен в 1925 году по проекту архитектора Желоба для размещения филиала Всесоюзного текстильного синдиката. С 1944-го по 1984 год в здании находился симферопольский почтамт, а затем Дом художника.

У Союза художников Крыма в ведении на территории Симферополя также находились помещения (около 3,5 тыс кв. м) по ул. Ладыгина.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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