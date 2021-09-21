Курортный сезон
Развитие сюжета: Крымская блогер-миллионник рассказала об итогах туристического сезона ● Российские туристы массово устремились в Крым на бархатный сезон ● «Не ищите навоз»: туристы заявили, что никогда не поедут в Крым ● «Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется ● В Крыму такси по цене самолета и грязь в море шокировали туристов
Ялта стала самым популярным курортом Крыма среди россиян в 2021 году
фото © iz.ru
Ялта стала любимым местом россиян, отдыхающих в Крыму. При этом популярность полуострова в целом выросла — летом 2021 года россияне приезжали сюда на 34 процента чаще, чем летом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Tvil.ru, которые приводит «Комсомольская правда».
Первая строчка в рейтинге популярности курортов полуострова досталась Ялте, на втором месте — Феодосия, на третьем — Евпатория, на четвертом — Алушта, а замыкает пятерку лидеров Севастополь. Любимыми курортами также названы Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Николаевка.
Как отметили аналитики сервиса, средняя продолжительность отдыха в Крыму увеличилась на шесть в сравнении с 2020-м. Кроме того, россияне стали на пять процентов чаще ездить в отдых с детьми. Как указывают авторы исследования, это говорит о том, что жители страны стали больше ценить время, проведенное с семьей.
Что касается цен на жилье, дешевле всего будет отдохнуть в Николаевке — там можно остановиться в среднем за 2,3 тысячи рублей в сутки. Дороже всего оказалось в Ялте — за ночь там предстоит заплатить более 4,2 тысячи рублей.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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