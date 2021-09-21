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Власть

В Севастополе возобновилось строительство КОС «Южные»

12:53 вторник, 21 сентября 2021
В Севастополе возобновилось строительство КОС «Южные»

фото © ruinformer.com

В Севастополе возобновили строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) «Южные», сообщил директор департамента капитального строительства города Илларион Гапицонов.

«Подрядчик приступил к активной фазе строительного процесса. Сегодня ведется устройство фундамента здания механической очистки. В течение трех недель планируется завершить все монолитные работы и приступить к устройству каркаса здания. В индивидуальном порядке Главгосэкспертиза пошла нам навстречу – мы будем загружаться постепенно с целью получения положительного заключения на каждый этап. Это существенно ускорит процесс строительства», – цитирует Гапицонова пресс-служба правительства Севастополя.

Также в правительстве уточнили, что работы ведет «Региональная строительная компания». Цена контракта составила 6,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Севастопольский городской суд отказал в апелляционной жалобе генерального директора акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс», которого осудили на 7 лет лишения свободы за растрату более 2 миллиардов рублей при строительстве очистных сооружений «Южные».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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