В Севастополе организуют бесплатные походы для людей старше 55

Севастопольский клуб туристов (существует уже 57 лет) приглашает людей в возрасте 55+ в бесплатные походы выходного дня. Транспорт тоже бесплатный.

«Готовы взять в команду людей и моложе, но предпочтение – пенсионерам», – отмечают организаторы социального проекта «Серебряные тропы».

Цель проекта – чтобы люди предпенсионного и пенсионного возраста, выбирающие активный образ жизни и мечтающие о горах, научились ходить в походы и завели новые знакомства.

Походы будут проводиться два раза в месяц с октября по май. Опытные руководители покажут красивые и доступные маршруты в окрестностях Севастополя, научат безопасному поведению в лесу, ориентировке на местности, ходьбе с трекинговыми палками. Начнут с самых простых маршрутов длиной 5–6 километров, но постепенно тропы станут сложнее и интереснее.

«Дружная компания и хорошее настроение гарантированы» – обещают организаторы.

Перед каждым походом группы будут набираться отдельно. Следить за анонсами можно в группе «ВКонтакте». Записаться можно, отправив сообщение в эту группу, или по телефону +7-978-944-94-27.

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