Происшествия
В Севастополе нашли 10 авиабомб: самая большая весит 250 кг
фото © Новости Крыма
В Севастополе специалисты-пиротехники МЧС совместно с группой разминирования Черноморского флота уничтожили десять авиационных бомб времен Второй мировой войны весом от 32 до 250 килограммов.
Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
«Взрывоопасные предметы обнаружены на территории бухты «Гильзовая» при проведении работ на потенциально опасном объекте. Совместно с группой разминирования Черноморского флота уничтожено десять единиц авиабомб весом от 32 до 250 килограммов», – рассказали в ведомстве.
Работы прошли в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности, без нанесения ущерба инфраструктуре и населению.
По данным ГУ МЧС Севастополя, всего с начала работ по разминированию в бухте найдено и обезврежено более 1700 бомб и снарядов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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