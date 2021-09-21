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Происшествия

В Севастополе нашли 10 авиабомб: самая большая весит 250 кг

В Севастополе нашли 10 авиабомб: самая большая весит 250 кг

фото © Новости Крыма

В Севастополе специалисты-пиротехники МЧС совместно с группой разминирования Черноморского флота уничтожили десять авиационных бомб времен Второй мировой войны весом от 32 до 250 килограммов.

Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«Взрывоопасные предметы обнаружены на территории бухты «Гильзовая» при проведении работ на потенциально опасном объекте. Совместно с группой разминирования Черноморского флота уничтожено десять единиц авиабомб весом от 32 до 250 килограммов», – рассказали в ведомстве.

Работы прошли в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности, без нанесения ущерба инфраструктуре и населению.

По данным ГУ МЧС Севастополя, всего с начала работ по разминированию в бухте найдено и обезврежено более 1700 бомб и снарядов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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