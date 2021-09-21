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Происшествия

В палатке российских туристов в Крыму взорвался газовый балон

13:37 вторник, 21 сентября 2021

Женщина получила травмы и ожоги при взрыве туристического газового баллона внутри палатки, стоявшей на горе Демерджи.

Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, инцидент произошел накануне.

«21 сентября 2021 года в 8.00 в службу спасения поступила информация о том, что в районе горы Демерджи, в палатке туриста, произошел взрыв газового баллона, пострадал один человек», – говорится в сообщении.

На место происшествия направилась дежурная смена алуштинского аварийно–спасательного отряда «Крым-Спас». Прибыв на место, спасатели установили, что пострадала женщина, приехавшая из Нефтеюганска.

«Со слов пострадавшей, при приготовлении еды во время «дикого» отдыха в районе горы Демерджи, в ее палатке взорвался баллон мультитопливной горелки с последующим возгоранием, – уточнили в МЧС. – Выбравшись из горящей палатки, пострадавшая всю ночь находилась в горно-лесной местности без средств связи, пытаясь выйти к людям».

Ее обнаружил проезжающий автомобилист, который вызвал спасателей. Сотрудники «Крым-Спаса» доставили пострадавшую с сильными ожогами, травмами и серьезной кровопотерей в село Лучистое для дальнейшей госпитализации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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