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Власть

В Крыму установят 125 быстрых зарядных станций

17:47 вторник, 21 сентября 2021

Концерн радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех провел в Крыму презентацию разработок для электрозарядной инфраструктуры. Только в этом году в республике требуется установка не менее 125 быстрых зарядных станций.

Уникальное комплексное программно-аппаратное решение КРЭТ позволит не только оперативно создать необходимую инфраструктуру, но и выстроить систему мониторинга и дистанционного управления ЭЗС. По итогам презентации разработок Концерна правительством Крыма принято решение о совместной работе – уже в октябре 2021 года между регионом и КРЭТ будет заключено соглашение о совместном развитии экосистемы электротранспорта и зарядной инфраструктуры.

Правительство Российской Федерации утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Документ, разработанный Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России предусматривает комплексную работу, направленную на повышение доступности электротранспорта, поддержку производителей электромобилей, а также на развитие электротранспортной инфраструктуры.

Как отметил генеральный директор АО «КРЭТ», председатель Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов, Концерн, как единственный серийный производитель отечественных ЭЗС примет активное участие в выполнении задач, поставленных Правительством в рамках утвержденной концепции.

«В рамках концепции предусмотрен выбор пилотных регионов, которые получат адресную поддержку на развитие зарядной инфраструктуры в период до 2024 года. Республика Крым сегодня рассматривается в качестве одного из участников данной программы. Уже сегодня на полуострове популярен электротранспорт, причем речь идет не только о личных автомобилях, например, нами уже запущена коммунальная техника на электротяге, которая успешно работает на набережных Крыма. Мы работаем над дальнейшем популяризацией электротранспорта, с уверенностью можем прогнозировать дальнейшее увеличение его доли. Чтобы уровень развития электротранспортной инфраструктуры не стал фактором, сдерживающим нашу работу по данному направлению, мы планируем модернизацию существующих станций и установку нового оборудования. Безусловно, мы отдаем предпочтение отечественному оборудованию, хорошо зарекомендовавшему себя в десятках регионов, поэтому ведем переговоры с Концерном Радиоэлектронные технологии», – отметила заместитель председателя Совета министро Крыма – министр финансов Ирина Кивико.

Программно-аппаратное решение по развитию электрозарядной инфраструктуры, представленное Концерном, включает не только высокоэффективные ЭЗС, но и клиентский сервис для физических и юридических лиц. КРЭТ создал специальную систему мониторинга и управления сетью ЭЗС, разработка зарегистрирована в Минкомсвязи, не имеет аналогов в России. Владелец сети с помощью программного обеспечения может контролировать оборудование в режиме реального времени, собирать и анализировать статистику работы станций, формировать отчетность. Для потребителей преимущество системы – возможность найти в приложении ближайшую ЭЗС, зарезервировать ее на конкретное время, оплатить онлайн зарядку автомобиля, а также круглосуточный доступ к службе поддержки клиентов.

«Концерн обладает большим опытом создания в регионах электрозарядной инфраструктуры. При этом представители КРЭТ принимают участие в каждом этапе данной работы – от формирования комплекса мер по популяризации и развитию электротранспорта до создания схемы размещения ЭЗС, – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. – Сотрудничество Концерна и правительства региона предусматривает создание развитой, надежной электрозарядной инфраструктуры как посредством расширения сети зарядных станций в республике, так и за счет замены устаревшего зарубежного оборудования».

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

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