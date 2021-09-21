Власть
В Крыму строящуюся дорогу преградили поклонным крестом
Необычная акция доведенных до отчаяния крымчан прошла на днях на высоком берегу Аянского водохранилища.
Жители сел Перевальное и Заречное Симферопольского района Крыма поставили православный поклонный крест, чтобы защитить водоем и свои дома от уничтожения из-за строительства ялтинского обхода федеральной трассы.
Как рассказал один из активистов Евгений Крылов, деревянный крест изготовил один из местных умельцев. Взяв иконы, селяне под дождем отправились к берегу водохранилища.
«Батюшка был занят, и не смог освятить крест», — отметил собеседник.
Непогода и отсутствие представителя церкви не остановили людей: поклонный знак появился на пути будущей трассы, которая должна пройти по берегу Аяна и жилым домовладениям.
По словам Крылова, глава республики Сергей Аксенов на встречах с жителями пообещал, что трасса пройдет по краю села, не задев их участки. Однако проектно-изыскательские работы ведутся как раз по тому варианту, который не устраивает селян.
Неопределенность толкает людей на необычные поступки.
«Установленный нами крест либо станет символом гибели села и водохранилища, либо будет напоминать о победе здравого смысла», — пояснил Евгений Крылов.
Также он добавил, что мусульманская община Добровской долины планирует рядом установить свой знак.
В тексте использованы материалы: Форпост
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