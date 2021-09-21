В Крыму строящуюся дорогу преградили поклонным крестом

Необычная акция доведенных до отчаяния крымчан прошла на днях на высоком берегу Аянского водохранилища.

Жители сел Перевальное и Заречное Симферопольского района Крыма поставили православный поклонный крест, чтобы защитить водоем и свои дома от уничтожения из-за строительства ялтинского обхода федеральной трассы.

Как рассказал один из активистов Евгений Крылов, деревянный крест изготовил один из местных умельцев. Взяв иконы, селяне под дождем отправились к берегу водохранилища.

«Батюшка был занят, и не смог освятить крест», — отметил собеседник.

Непогода и отсутствие представителя церкви не остановили людей: поклонный знак появился на пути будущей трассы, которая должна пройти по берегу Аяна и жилым домовладениям.

По словам Крылова, глава республики Сергей Аксенов на встречах с жителями пообещал, что трасса пройдет по краю села, не задев их участки. Однако проектно-изыскательские работы ведутся как раз по тому варианту, который не устраивает селян.

Неопределенность толкает людей на необычные поступки.

«Установленный нами крест либо станет символом гибели села и водохранилища, либо будет напоминать о победе здравого смысла», — пояснил Евгений Крылов.

Также он добавил, что мусульманская община Добровской долины планирует рядом установить свой знак.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В РПЦ раскритиковали установку памятника «Железному Феликсу» в Крыму. Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, протоиерей Леонид Калинин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал установку памятника Феликсу Дзержинскому в Симферополе оскорблением и предположил, что он долго не простоит.

В Крыму появится новая синагога. В Крыму появится еще одна синагога.

Епархия претендует на здание театра «Золотой ключик» в Евпатории. Симферопольская и Крымская епархия обратилась к крымским властям с просьбой передать в их собственность два объекта недвижимости в Симферополе и Евпатории, где ранее располагались православные храмы – один из них сейчас занимает сцена знаменитого детского театра «Золотой ключик».

В Севастополе доступ в синагогу закрыли для ковид-диссидентов. Попасть в синагогу Севастополя теперь можно только с сертификатом о вакцинации, справкой о наличии антител или отрицательным ПЦР-тестом, сданным не более чем за три дня до прихода в молельный дом.