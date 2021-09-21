Власть
В Херсоне арестован бывший украинский военный из Крыма по подозрению в «госизмене»
Херсонский горсуд арестовал бывшего украинского военного, которого подозревают в «госизмене», сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 594 750 грн. Здесь также отметили, что мужчину задержали в Херсонской области в минувшую пятницу.
«В пятницу, 17 сентября, на Херсонщине обнаружили бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который, будучи участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», оказывал помощь военнослужащим России в осуществлении оккупации полуострова Крым», – говорится в сообщении.
Утверждается, что подозреваемый в конце февраля 2014 добровольно вступил в формирование «Самооборона Крыма».
«В дальнейшем, в течение февраля-марта 2014 года, совместно с другими «самообороновцами» оказывал помощь Вооруженным силам Российской Федерации во время захвата стратегических объектов международного аэропорта «Симферополь» и регионального структурного подразделения «Крымаэрорух». В частности, непосредственно участвовал в блокировании территории и взлетно-посадочной полосы аэропорта, для недопущения приземления самолетов, которые двигались в Крым с материковой части Украины», – утверждают в прокуратуре.
По данным ведомства, подозреваемый «помогал принимать и отправлять российские военные самолеты, которыми переправлялись военнослужащие России на полуостров».
Мужчине сообщили о подозрении сразу по двум статьям – по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях). Как отмечают в прокуратуре, за совершение указанных уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Имя и фамилия мужчины в сообщении не указаны.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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