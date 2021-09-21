В Джанкое обещают построить новую детскую поликлинику

До конца 2022 года должен быть разработан проект строительства двух учреждений сферы здравоохранения в Джанкое.

Соответствующее обещание Аксенова опубликовано на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Сплайн» единственным исполнителем по государственным контрактам, предметом которых является выполнение проектно-изыскательских работ по объектам, указанным в приложении к настоящему распоряжению», — сказано в тексте документа.

В приложении указано, что запланировано строительство детской поликлиники на 250 посещений в смену (разработка проекта обойдется в 18 млн 348 тыс. рублей) и модульного здания клинико-диагностической и бактериальной лаборатории на территории Джанкойской центральной районной больницы. Проект строительства обойдется в 10 млн 553 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Журналист из Киева: крымчане не поменялись ментально. Независимый украинский журналист Павел Кухаркин только вернулся из большой поездки по Крыму.

Через год в Евпатории обещают построить подстанцию скорой помощи. На строительство подстанции скорой помощи в Евпатории по улице 60 лет ВЛКСМ из бюджета выделено 104 миллиона рублей.

Ученые нашли редчайшую коллекцию золотых украшений в Крыму. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) обнаружили редчайшую коллекцию украшений аланской знати III века в могильнике под Симферополем.

В Крыму пообещали построить современный велотрек. Власти Ялты определили участок под строительство современного велотрека, построить новый спортивный объект планируют к 2025 году.