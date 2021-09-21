Власть
В Джанкое обещают построить новую детскую поликлинику
До конца 2022 года должен быть разработан проект строительства двух учреждений сферы здравоохранения в Джанкое.
Соответствующее обещание Аксенова опубликовано на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Сплайн» единственным исполнителем по государственным контрактам, предметом которых является выполнение проектно-изыскательских работ по объектам, указанным в приложении к настоящему распоряжению», — сказано в тексте документа.
В приложении указано, что запланировано строительство детской поликлиники на 250 посещений в смену (разработка проекта обойдется в 18 млн 348 тыс. рублей) и модульного здания клинико-диагностической и бактериальной лаборатории на территории Джанкойской центральной районной больницы. Проект строительства обойдется в 10 млн 553 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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