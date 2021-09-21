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Происшествия

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек

фото © Новый день

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек, в том числе домашних.

Мертвых животных обнаружили сразу на нескольких улицах. Сотрудники коммунальных служб насчитали около 70 трупов.

По мнению местных жителей, кошек травили целенаправленно, передает НТС, но полиция повода для возбуждения уголовного дела не нашла.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Происшествия
В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек

В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек, в том числе домашних.

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