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В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек, в том числе домашних.

Мертвых животных обнаружили сразу на нескольких улицах. Сотрудники коммунальных служб насчитали около 70 трупов.

По мнению местных жителей, кошек травили целенаправленно, передает НТС, но полиция повода для возбуждения уголовного дела не нашла.

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