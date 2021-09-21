Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 20 сентября на территории Крыма зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 816 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 281 человек, выздоровевших за весь период – 65 603 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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